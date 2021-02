Soziales : Hilfe für Erdbebenopfer in Kroatien

Transport zu Erdbebenopfern Foto: TV/Katrin Bornmüller

Wittlich (red) Der 496. und 95. Transport mit humanitärer Hilfe der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in Wittlich (IGFM) ging zu den Erdbebenopfern in Sisak in Kroatien. Dazu bekam die IGFM auf Vermittlung von Thomas Teusch von der Firma Toms-Lager in Wittlich Willkommenstaschen mit Seife, Handtuch, Zahnpasta und Zahnbürste für Opfer von Katastrophen sowie 15 Paletten neuwertiger Bettdecken, Kopfkissen, Bettwäsche von der Firma V&V Logistiks aus Altrich und 1 000 Euro für die Transportkosten, die 1 500 Euro betragen.

