Sexueller Kindesmissbrauch : „Die Täter sitzen übers Handy mit im Kinderzimmer“

Vier Schauspieler erklären bei „Trau dich“ in Morbach, wie sich Kinder gegen unerwünschte Nähe und sexuellen Missbrauch wehren können. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach „Trau Dich“, die Initiative zur Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch, hat in Morbach Station gemacht.

Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wenn etwas passiert, was ich nicht will? Und wie sage ich nein? Kinder kommen oft in Situationen, die ihnen unangenehm sind und bei denen sie nicht wissen, wie sie Stopp sagen können. Die Initiative „Trau Dich“ zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs widmet sich diesem schwierigen Thema.