Nachruf : Traben-Trarbacher Winzer Daniel Vollenweider stirbt mit 52 Jahren

Traben-Trarbach Er war keiner der Lautsprecher im Riesling-Gewerbe. Aber andererseits war der gebürtige Schweizer Daniel Vollenweider einer, den sie alle kannten – alle, die geschäftlich mit Wein zu tun haben, die Kollegen und die enthusiastischen Konsumenten seiner Weine aus der Wolfer Goldgrube.

Denn der Graubündener war einer wie viele von ihnen: ein Quereinsteiger, der sich – in diesem Fall als ausgebildeter Vermessungstechniker – seinen Weg zum Winzer erst hat bahnen müssen. Am vergangenen Wochenende ist Vollenweider, erst 52 Jahre alt, im Kreise seiner Familie einer schweren Krankheit erlegen.

Sein Metier hatte der Quereinsteiger erst in seiner Geburtsheimat bei Georg Moser in Malans unweit von Chur und dann – seit den 1990er Jahren – bei Dr. Loosen an der Mosel erlernt.