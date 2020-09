Nachruf : Trauer um Joachim Platz

Wittlich-Wengerohr Er liebte seine Heimat Wittlich-Wengerohr, war mit den Menschen eng verbunden und hat sich – wohl weitaus mehr als die meisten anderen Bürger – für seinen Stadtteil eingesetzt: Ortsvorsteher Joachim Platz ist am 30. August im Alter von 59 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben.

Platz war seit 2014 Ortsvorsteher von Wengerohr – bei der Kommunalwahl 2019 war er im Amt bestätigt worden. Damit leitete Platz die Geschicke des größten und wirtschaftlich bedeutendsten Stadtteils der Säubrennerstadt mehr als sechs Jahre lang. Sein Stadtteil lag ihm besonders am Herzen, und er wusste die Interessen der Wengerohrer mit Geschick und Durchsetzungskraft in den städtischen Gremien sowie gegenüber den verschiedenen Interessensgruppen zu vertreten. Platz, der auch in der Karnevalsgemeinschaft Wengerohr und in der Theatergruppe engagiert war, trat entschieden und beharrlich für die Interessen seines Stadtteils ein und hatte immer ein offenes Ohr für „seine“ Bürger.