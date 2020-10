Zell : Gottesdienst für verstorbene Kinder

Zell (red) Ein Trauergottesdienst für verstorbene Kinder findet am Sonntag, 8. November, ab 15 Uhr in der Pfarrkirche in Zell statt. Kinder zu verlieren, ist für Eltern ein schlimmer Lebenseinschnitt, egal ob dieses Kind sehr jung gestorben ist oder 40 oder 50 Jahre alt werden durfte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken