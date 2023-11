Ergebnis der Verkehrszählung Platzt der Traum von einer Verbindungsspange zwischen Bombogen und Wengerohr?

Hochmoselübergang wirkt: Demnach haben die neue B50 und der Hochmoselübergang die Verkehrsströme in der Region und dabei auch in Wittlich-Bombogen beeinflusst. Im Vergleich zu 2018 habe die Verkehrsbelastung abgenommen, sagt Kuhn. Bei der Verkehrszählung im November 2018 seien im Durchschnitt täglich noch 6900 Fahrzeuge auf der L55 durch Bombogen unterwegs gewesen. In der Vergleichswoche 2021 sollen es laut LBM nur noch rund 5400 Fahrzeuge gewesen sein. Ein Minus von 1500 Fahrzeugen täglich. Kuhn: „Da hat eine Verlagerung stattgefunden.“ Aber von wo nach wo? „Fahrer aus dem Bereich Kröv und Traben-Trarbach nehmen den Zubringer bei Lösnich zur B50, weil das schneller geht.“ Wie aus den Ausführungen der zuständigen Straßenbaubehörde hervorgeht, wäre eine Verkehrsbelastung von 5400 Fahrzeugen am Tag kein wirklicher Grund zum Bau einer Ortsumgehung. Kuhn: „Es stellt sich die Frage, ob solch eine Maßnahme wirklich der Bringer wäre.“ Doch auch für den Fall, dass die Verbindungsspange gebaut würde, bleibe die Ortsdurchfahrt in Bombogen eine Landesstraße, über die der überregionale Verkehr samt Lastwagen rolle.