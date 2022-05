Freizeit : Das erste Traumschleifchen in Morbach: der Butzel-Kewes-Weg

Morbach-Gonzerath Wie weit kann ein Bürgermeister springen? Wie ein Mäuschen, ein Reh oder gar ein Hirsch? Das probiert der Morbacher Gemeindechef Andreas Hackethal aus. Gelegenheit dazu gibt ihm die Tiersprunganlage auf dem neu angelegten Traumschleifchen Butzel-Kewes-Weg in Gonzerath.

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier am 1. Mai landet Hackethal mit einem großen Satz zwischen den Schaubildern von Fuchs und Wildschwein. Ähnliche Weiten springen der Gonzerather Ortsvorsteher Christoph Steinmetz und Ralf Linn, Vorsitzender des Heimatvereins Gonzerath. Kaum ist Hackethal gelandet, steht ein Mitglied des Heimatvereins an der Sprunggrube in einem Fichtenwald und montiert eine neue Tafel mit dem Konterfei Hackethals, so dass jeder sieht: So weite Sprünge macht der Morbacher Bürgermeister.