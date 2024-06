Nach einer Beschwerde Alkohol auf der Traumschleife? Bald gibt’s wieder Wein und Bier am „Lecker Pfädchen“ bei Thalfang

Grandioser Ausblick auf der Bäscher Höhe. Wenn man auf dieser Bank an der Traumschleife Lecker Pfädchen ein Bier oder einen Wein genießen will, muss man das Getränk allerdings derzeit selbst mitbringen. Künftig kann man an den Genussstationen allerdings wieder alkoholische Getränke erwerben – wenn man sich ausweist.

Foto: Monika Traut-Bonato