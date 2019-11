Jagd : Treibjagd in Platten am Samstag

Platten Spaziergänger, Jogger und Gassigeher aufgepasst: Am Samstag, 16. November, findet im Zeitraum von 9 bis 15 Uhr in der Gemeinde Platten eine Treibjagd statt. In der Wald- und Weinberglage „Am Klosterberg“ wird gezielt Schwarzwild bejagt.

