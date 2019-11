Umwelt : Treibjagd in Wald und Weinbergen

Lieser Im Jagdrevier Lieser findet am kommenden Samstag, 23. November, zwischen 9 und 16 Uhr eine Treibjagd statt. Sie dient der Vermeidung von Wildschäden in den Weinbergen, auf Acker- und Wiesenflächen.

Am Vormittag findet die Jagd im östlichen Waldbereich und in den Weinbergen Richtung Paulskirche und Kueser Plateau statt; am Nachmittag auf der gegenüberliegenden Seite im „kleinen Wäldchen“ (vom Sportplatz Lieser in Richtung Noviand).