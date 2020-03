Natur : Trekking-Camps erst später buchbar

Hilscheid/Birkenfeld Erst vor wenigen Tagen hat der Trierische Volksfreund darüber berichtet, dass der Nationalpark Hunsrück-Hochwald drei Trekking-Camps einrichtet: An der Wildenburg bei Kempfeld entsteht das Camp Wolfsheulen, beim Erbeskopf angelehnt an die Siegfriedsquelle das Camp Drachenlager und bei Otzenhausen im Saarland das Camp Keltenlager in der Nähe des keltischen Ringwalls.



Ab April sollte eine solche Trekking-Plattform von Wanderern gebucht werden können. Aus aktuellem Anlass wird der Start der Camps unter Vorbehalt auf den 1. Mai verschoben. Wegen des Corona-Virus werden alle Ranger-Angebote und weiteren Termine im Nationalpark abgesagt, das Nationalparktor Hunsrückhaus bleibt geschlossen.