Feuerwehr : Treue Kameraden erhalten zahlreiche Auszeichnungen

Traben-Trarbach Bürgermeister Marcus Heintel vergibt Ehrennadeln beim „FeuerwEHRenabend“ 2020 der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach.

Nach dem schwungvollen Auftakt durch den Musikverein Kinderbeuern unter der Leitung von Dieter Lantzer begrüßte Bürgermeister Heintel in erster Linie alle zu ehrenden Kameraden. Er blickte zurück auf ein Jahr mit 166 Einsätzen. Er lobte die Gründung der Bambinifeuerwehr Kröv, der zweiten ihrer Art in der VG, sowie die erfolgreiche Schüler-AG an der Realschule plus Traben-Trarbach und die Eigeninitiative der Feuerwehr Kinheim, die durch eine Spendenaktion ein Fahrzeug beschaffen konnte. In diesem Jahr stehen die Indienststellung verschiedener Fahrzeuge, unter anderem das Einsatzleitfahrzeug für die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, stationiert in Bausendorf, sowie zwei Mannschaftstransportfahrzeuge für Lötzbeuren und Enkirch an. Insgesamt sind im Haushalt 2020 über 1,05 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen, daneben über 950 000 Euro als Verpflichtungsermächtigungen.