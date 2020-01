Konzert : We rock Queen im Atrium

bild we rock queen 170120. Foto: We rock Queen

Wittlich (red) Die Tribute-Show „We Rock Queen“ ist am Freitag, 17. Januar, ab 20.30 Uhr im Atrium in Wittlich zu erleben. We Rock Queen spielt in einem etwa dreistündigen Konzert die bekanntesten Songs von Queen.

