Wirtschaft : Expansion in der Krise

Bernkastel-Kues/Trier Die Trierer Firma Hochstetter expandiert nach Bernkastel-Kues und eröffnet dort ein Bekleidungsgeschäft.

Mitten im Lockdown ein neues Geschäft eröffnen? Das hört man eher selten. Aber in Bernkastel-Kues wird es tatsächlich bald ein weiteres Geschäft mit Schwerpunkt Damenbekleidung geben. Wie kommt es dazu? Nach der Aufgabe der Bücherhandlung ist das sogenannte „Bernkasteler Fenster“ mit mehreren Händlern in die Räume der ehemaligen Buchhandlung am Markt gezogen. Im Obergeschoss ist dort jetzt das „kleine Kaufhaus“ vertreten, das sich damit vergrößern konnte.

Die Liegenschaft am Gestade hingegen, in der vor mehreren Jahren auch einmal die Redaktion und Anzeigenabteilung des Trierischen Volksfreund vertreten war, wurde damit frei. In der Stadt hörte man von mehreren Seiten, dass offenbar ein Trierer Unternehmen dort einziehen will. Wie die Recherchen des TV ergeben, handelt es sich dabei um das bekannte und renommierte Trierer Modehaus Hochstetter, das vor knapp zwei Jahren seinen 125. Geburtstag feiern konnte. Geschäftsführer Oliver Louisoder hat den Betrieb vor 19 Jahren in vierter Generation übernommen. Der Trierer Geschäftsmann erklärt, warum er trotz der Corona-Krise und Lockdown in Bernkastel-Kues eine Filiale eröffnen will. Dabei ist ihm Bernkastel-Kues nicht fremd. „Wir haben tatsächlich bereits seit den frühen 2000er Jahren eine Filiale unserer Marke Oliver-Mode und haben in Bernkastel-Kues gute Erfahrungen gemacht.“ Die Moselstadt sei auch touristisch sehr bedeutend. Man habe mit dem Vermieter eine Regelung über ein erstes Probejahr getroffen, nachdem dann je nach Geschäftserfolg entschieden werden soll, ob die Vermietung verlängert wird. Das sei sehr entgegenkommend gewesen, so Louisoder.