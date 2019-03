später lesen Justiz Trierer Gericht verurteilt 47-Jährigen Teilen

() Das Landgericht Trier hat einen Mann verurteilt, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Der 47- jährige Angeklagte soll am 9. Mai 2015, so die Anklage, im Zustand verminderter Schuldfähigkeit in einem Schwimmbad im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Anwesenheit von damals elfjährigen Mädchen sich selbst sexuell motiviert unsittlich berührt haben.