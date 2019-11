Info

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sind laut Bundesgesundheitsministerium Einrichtungen, in denen Ärzte gleicher oder unterschiedlicher Fachrichtungen unter einem Dach zusammenarbeiten. Die Ärzte arbeiten dort nicht freiberuflich oder selbstständig, sondern sind beim Träger des MVZ angestellt. Eine Tätigkeit dort ist häufig auch mit flexibleren Arbeitszeiten verbunden. Sie gelten auch als ein wichtiges Bindeglied bei der Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung. Zur Gründung eines MVZ sind Vertragsärzte, Krankenhäuser, bestimmte Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen sowie bestimmte gemeinnützige Trägerorganisationen berechtigt. Die Leitung eines MVZ muss in der Hand eines Arztes liegen, der in dem MVZ selbst tätig und in medizinischen Fragen weisungsfrei ist. Seit 2015 können arztgruppengleiche MVZ gegründet werden. Das bedeutet, dass auch reine Hausarzt-MVZ sowie spezialisierte facharztgruppengleiche MVZ wie das in Wittlich möglich sind. Darüber hinaus wurde auch den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, MVZ zu gründen.

Im Kreis Bernkastel-Wittlich gibt es bisher das MVZ Bernkastel-Kues mit Standorten in den Krankenhäusern Wittlich und Bernkastel-Kues als Einrichtung der cusanus trägergesellschaft trier GmbH. Zudem hat das MVZ Mittelmosel Standorte in Traben-Trarbach und Zell und das MVZ Mosel-Eifel GmbH in Traben-Trarbach sowie Standorten in der Eifel.