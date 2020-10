Musik : Die Brücke zur Veränderung

Info

Kerstin Bauer wurde 1988 in Trier geboren und hat einige Jahre in Hetzerath gelebt. Im Kindesalter nahm sie Blockflöten- und Klavierstunden, ab dem 13. Lebensjahr dann Gesangsunterricht. Schon als Teenager spielte sie die Hauptrolle in zwei Kinderopern am Trierer Theater. Nach ihrem Abitur am Max-Planck-Gymnasium begann sie ihre klassische Gesangsausbildung an der Kölner Hochschule für Musik und Tanz.

Später machte sie ihren Abschluss an der Manhattan School of Music in New York.

Bis September 2016 war Bauer Teil des Ensembles für das Musical „Das Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber in Oberhausen.

Seit Anfang dieses Jahres lebt sie wieder in ihrer Heimat Trier.