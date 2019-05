Neuerscheinung : Trilogie in einem Band erschienen

Thalfang () Die Roman-Trilogie „Handbuch zur Rettung der Welt“ des Thalfanger Buchautors Michael E. Vieten ist im Twentysix-Verlag erschienen. Die gebundene Ausgabe, das Taschenbuch und die E-Books sind ab sofort im deutschen Buchhandel erhältlich.

Die Handlung spielt im Jahr 2015, am Ende des Industriezeitalters. Die Menschen haben die Erde der Gier, der Selbstsucht und der Ignoranz geopfert. Die Umwelt ist größtenteils zerstört. In dieser feindlichen Umgebung lebt die junge Mila in der Hoffnung auf ein fernes Hochtal, in dem die Natur noch intakt sein soll. Mit dem alten Josh macht sie sich auf den gefährlichen Weg und kämpft mit den Folgen des Unterlassens und der Ignoranz der Menschen des 21. Jahrhunderts.