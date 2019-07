Sitzung : Trinkwasser im Ausschuss

Traben-Trarbach/Kröv In der nächsten Sitzung des Werksausschusses der VG Traben-Trarbach am Montag, 22. Juli, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Kröv steht zunächst die Verpflichtung der Ausschussmitglieder und Beschäftigtenvertreter an.

