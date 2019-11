Konzert : Weihnachtslieder aus aller Welt

Bengel (red) „A Celtic and Colourful Christmas” unter diesem Titel gibt das Amsterdamer Merain Tio in der Besetzung mit Mieke Manschot (Gesang und Percussion), Sandra Wallner (Violine) und Mirjam Rietberg (keltische Harfe) zwei Weihnachtskonzerte in Bengel.

