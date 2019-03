(red) Der Jazzclub Wittlich präsentiert am Samstag, 6. April, das Trio Alana Alexander und Band. Die aus New York stammende Sängerin und Pianistin hat ein tiefes Verständnis für Klang, für Harmonien und Akkorde.

Souverän verbindet sie die Ästhetik des Rhythm and Blues mit der Rhythmik des Jazz. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Weingut Losen-Bockstanz, Himmeroder Straße 50 in Wittlich. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 16 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Schüler zahlen fünf Euro. Karten siehe Info unten rechts.

⇥ Foto: Jazzclub Wittlich/Alana Alexander & Band