Prozess am Landgericht : Auf Drogenverkaufs-Tour zwischen Wittlich und der Mosel

Trier/Wittlich/Bernkastel-Kues Prozessauftakt vor dem Landgericht – zwei von drei Angeklagten schon am ersten Tag voll geständig.

() Möglicherweise fünfstellige Einnahmen aus An- und Verkauf von Cannabis in großen Mengen – wegen dieser und ähnlichen Anklagepunkten müssen sich drei junge Männer vor der Vierten großen Jugendkammer des Landgerichts Trier verantworten. Schon kurz nach Verhandlungsauftakt warten die Angeklagten H. (25) und A. (21) mit vollen Geständnissen auf. Klar nachgeholfen hatte der Antrag der Verteidiger auf ein verfahrensverkürzendes Rechtsgespräch zwischen der Kammer, Staatsanwältin Stephanie Mat-

thies und den Verteidigern Thomas Roggenfelder, Michael Angele und Otmar Schaffarczyk. Das Ergebnis: Für H. eine Bewährungsstrafe von mindestens acht Monaten bis maximal einem Jahr und zwei Monaten Haft, für A. sechs Monate bis maximal ein Jahr auf Bewährung. Nur beim Hauptangeklagten L. (23) liegt der Fall nicht so klar. Er kritisiert einige auf ihn bezogenen Punke in der Anklage als so nicht zutreffend. Den per Rechtsgespräch angebotenen Strafrahmen von mindestens drei Jahren und vier Monaten bis höchstens vier Jahren und sechs Monaten Haft lehnt er über seinen Verteidiger Angele ab. Und dem wird die Kammer in den nächsten Sitzungen zunächst nachgehen müssen.