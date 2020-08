Konzert : Wildes Holz spielt Rock und Klassik

Das Trio Wildes Holz. Foto: Harald Hoffmann Foto: Harald Hoffmann

Bernkastel-Kues (red) Klassische Hochkultur bis zur Rock- & Popmusik verspricht das Trio „Wildes Holz“ am Freitag, 21. August, um 20 Uhr in den Moselauen in Bernkastel-Kues. Sie covern Hits von Coldplay und Madonna, frönen dem Faible für Jazz, spielen Eigenkompositionen und Chansons.

Karten siehe Info unten rechts.