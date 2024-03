Kurs an der Mosel Learning by Doing: So baut man eine Trockenmauer (Fotos)

Es sind nicht nur Winzer, die wissen wollen, wie man Trockenmauern baut, sondern auch Gartenbauer, Eigenheimbesitzer und Maurer. Sie alle sind zum Trockenmauerbaukurs nach Winningen gekommen. Arno Plankenhorn hat beispielsweise einen Garten- und Landschaftsbau Betrieb in Wispelt, einem Ortsteil von Hontheim. Er erklärt: „Wir haben eine steigende Nachfrage nach Trockenmauern und ich will mir anschauen, was man mit Grauwacke alles machen kann.“ Weiter meint er: „Hier an der Terrassenmosel sind die Menschen mit Trockenmauern aufgewachsen und von ihnen kann man nur lernen.“