Trödelmarkt : Trödelmarkt für einen guten Zweck

Traben-Trarbach (red) Die katholische Kirchengemeinde Traben-Trabach veranstaltet am 29. Juni, und 30. Juni, einen Trödelmarkt am Kirchenvorplatz. Der Markt ist mittlerweile in der ganzen Region bekannt. Das ganze Jahr über sammelt ein sogenanntes Trödel-Team Gegenstände, die nicht mehr gebraucht werden oder aus Haushaltsauflösungen stammen in einer ehemaligen Kellerei.

