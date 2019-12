Benefiz : Trommeln und laufen für Mali

Foto: Peter Brucker. Foto: TV/Peter Brucker

Monzelfeld (red) Seit vielen Jahren engagieren sich Menschen an der Grundschule Monzelfeld für eine Patenschule in Ogotene/Mali. Mit verschiedenen Aktivitäten wie Benefizlauf und Trommelauftritte verdiente die Monzelfelder Grundschule Geld, um in Mali helfen zu können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mali gehört zu den fünf ärmsten Ländern der Erde. Bereits seit 32 Jahren realisiert die Mali-Hilfe Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Ernährung. Die Menschen in Mali freuen sich sehr über die Unterstützung mit dieser nachhaltigen Projektarbeit.

In diesem Jahr wurde die Weihnachtsfeier der Schule von einem Bazar begleitet. Mit viel Eifer und Herzblut haben die Kinder gebacken, gebastelt, musiziert und Theater gespielt, natürlich optimal unterstützt von Eltern und den Lehrerinnen. Dabei sind 635 Euro Erlös herausgekommen.