Kultur : Kulturprogramm in der Wallfahrtskirche geht weiter

Klausen Das Veranstaltungsprogramm „Kultur in der Wallfahrtskirche“ bietet auch in den kommenden Monaten Veranstaltungen unter Corona-Rahmenbedingungen an. Der ehrenamtliche Veranstaltungskoordinator Tobias Marenberg signalisierte Anfang September in der Fernsehsendung „SWR Ehrensache“ die Wichtigkeit einer Lockerung für Innen-Veranstaltungen im Beisein der Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

„Ich freue mich, dass die Landesregierung in ihrem Herbst-Corona-Konzept mutig nach vorne geht und nun mit ihrem ,Schachbrett-Ansatz’ einen Kultur-Impuls gibt. Aufgrund der Jahreszeiten sind bald große Außen-Veranstaltungen nicht mehr zumutbar. Dies ermöglicht uns zu mindestens ein Teil der geplanten Veranstaltungen umzusetzen“, freut sich Marenberg.