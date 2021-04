Gastronomie : Junges Paar übernimmt Landgasthof Wey

Info

Das 1827 erbaute ehemalige landwirtschaftliche Wirtschaftshaus mit Schnapsbrennerei am Ortsausgang von Rivenich in Richtung Klüsserath ist seit mehr als 100 Jahren ein Gasthof. Aktuell ist es das einzig noch verbliebene Gasthaus im Ort. Es ist im Besitz der Familie Wey, die in Rivenich ein Tiefbau- und Recycling-Unternehmen hat sowie Weinanbau mit Anbauflächen in Rivenich, Klüsserath, Thörnich und Leiwen sowie eine Schnapsbrennerei. Bis Ende 2015 war der Gasthof mehrere Jahrzehnte verpachtet. Kurzzeitig hatte die Familie den Gasthof selbst betrieben, seit Ende 2018 war er jedoch geschlossen.