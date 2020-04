Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft : Nach Maskenpflicht: Kunden bleiben aus

Wie Käthe Müller aus Laufeld tragen am Montag Kunden in Wittlicher Geschäften Masken. Foto: TV/Christian Moeris

Bernkastel-Kues/Wittlich Am Montag ist es in den Einkaufsstraßen in Wittlich und Bernkastel-Kues relativ ruhig. Nur wenige Menschen finden den Weg in die Geschäfte. Die Ladeninhaber wachen streng über die Einhaltung der Corona-Regeln.

Ob man sie nun als sinnvoll oder nutzlos erachtet: Seit Montag, 27. April, ist das Tragen von Gesichtsmasken beim Einkaufen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflcht. Doch wie kommt diese weitere Coronaregel bei den Bürgern im Landkreis Bernkastel-Wittlich an? Der TV hat sich in den Geschäften umgesehen: Vor dem Nah Und Gut Lebensmittelmarkt in der Wittlicher Schloßstraße überwacht am Montagmorgen Inhaberin Elke Schulze den Eingangsbereich. Eine ältere Dame mit schulterlangem grauen Haar, die das Geschäft betreten möchte, fragt höflich, ob sie zuvor einen Gesichtsschutz aufziehen müsse. Schulze bejaht diese Frage und erklärt der Kundin mit aller Geduld, dass dies nun gesetzliche Pflicht sei. Die Kundin streift eine Gesichtsmaske aus dem medizinischen Bereich aus der Hosentasche, klemmt sich die Träger um die Ohren und betritt den Laden mit aufgesetzter Gesichtsmaske. Warum sie diese nicht gleich aufgesetzt hat? „Mit Gesichtsmaske sei man schwerer zu verstehen“, sagt Schulze. Der Großteil der Kunden halte sich allerdings an die neue Maskenpflicht. Sie würde aber auch gar keinen Kunden ohne Maske ins Geschäft lassen, denn es gebe ausreichend Verkaufsstellen für den Mund-Nase-Schutz in Wittlich. Dorthin würde sie ihre Kunden, die ohne Gesichtsschutz vor der Ladentür stünden, umgehend hin verweisen. Doch beinahe alle Kunden, die am Montagmorgen in Wittlicher Geschäften ihre Einkäufe erledigen, tragen Gesichtsmasken. „Es gibt keinen Grund sich gegen die Masken zu wehren, da sie einen gewissen Schutz bieten Außerdem gewöhnt man sich dran“, sagt die 38-jährige Laufelderin Käthe Müller, die in der Schlossgalerie Blumen kauft. „Aber meiner Meinung nach kommt die Maskenpflicht zu spät“, sagt die 38-Jährige, die selbst im Einzelhandel arbeitet. Der Wittlicher Bernd Simon, der am Montagmorgen mit Mundschutz in die Schlossgalerie schreitet, sagt: „Die Masken sind sinnvoll, obwohl sie ungewohnt sind, werden sie jedoch akzeptiert.“ das einzige problem für ihn sei, dass seine Brille beschlage, wenn er eine Maske trage. „Die Brille habe ich deshalb jetzt abgenommen.“ Eine Kundin aus Kliding (Cochem-Zell) hält das Tragen des Mundschutzes für Kunden und Verkäufer nur dann für beschwerlich, „wenn man ihn den ganzen Tag tragen muss. Man schitzt ja auch darunter. das ist nicht angenehm“, sagt Birgit Peifer aus Kliding. „Aber die Kunden halten sich dran“, sagt Karina Petri vom Blumen-Land in der Schlossgalerie. „Es ist ja sinvoll, aber auch befremdlich.“

In Bernkastel-Kues laufen die Geschäfte am Montagmorgen verhalten an. Nur wenige Menschen sind auf der Straße in der historischen Altstadt. „Uns fehlt die Außenbestuhlung,“ sagt Wolfgang Pastor, Raumausstatter-Meister und Inhaber eines Geschäfts, das unter anderem auch Tischwäsche und Dekorationsartikel anbietet. Das Verkaufsgeschäft laufe sehr schwach, denn die Leute würden ohne Außengastronomie kaum nach Bernkastel kommen. „Wir leben vom Tourismus, das zeigt sich auch im Einzelhandel“, sagt Pastor. Am Vormittag hatte er zwei Kunden - mit Maske. Zudem liegen vor den Geschäften in Bernkastel-Kues Masken ebenso wie Desinfektionsmittel aus. Annegret Kirsten hatte im gleichnamigen Waffengeschäft ihrer Familie am Montag noch gar keinen Kunden. „Wir tragen natürlich auch Masken, aber trotzdem kommen keine Kunden. Am gestrigen verkaufsoffenen Sonntag hatten wir 45,40 Euro Umsatz,“ erzählt die Senior-Chefin, die sich selbst auch zur Corona-Risikogruppe zählt. Auch sie verweist auf die fehlenden Touristen, die schon mal ein Taschenmesser oder Kleidung in ihre Geschäf kaufen. Solange die Restaurants nicht aufmachen, kommen auch keine Kunden zu den anderen Geschäften, findet sie.