Winter : Trübe Winterstimmung

Foto: Karl Hofstätter.

Niederkail (red) Ungemütlich kalt, grau und nass zeigt sich das Wetter in diesen Tagen – auch am Weiher auf den Höhen von Niederkail. Gegen eine drohende Winterdepression hilft nur, warm anziehen und raus an die frische Luft und in die Natur.

