Kulturfestival Für Toleranz: Kulturfestival „Breaking Barriers“ in Trier will Zeichen setzen

Verschiedene Genres und Veranstaltungsformate setzen sich im „Frauenmonat März“ künstlerisch mit den Themen Diversität, Gleichstellung und Geschlechterrollen auseinander. Zum Auftakt gab es eine große Eröffnungsparty mit der Gruppe Get Over It Collective aus Düsseldorf. Sie bot auch spannende Impulse zu feministischen und queeren Themen in Kultur und Gesellschaft. Besonders die künstlerische Aus­einander­setzung mit Geschlechter­rollen sehr relevant. Denn sie kann dazu beitragen, bestehende Diskriminierungen zu hinterfragen und aufzubrechen, die wegen der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht oder der sexuellen Orientierung in unserer Gesellschaft geschehen. Das Künstlerkollektiv aus Düsseldorf setzt dabei auf das Instrument der Musik.