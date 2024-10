Kreativ bei Kunst und Kochen Zwischen Dönergrill und Staffelei – Wie Turan Yigit seinen Weg zur Kunst fand

Sie sind Hingucker, die großformatig gemalten Werke von Turan Yigit, die er in seiner „Döner-Lounge 360 Grad“ in Wittlich aufgehängt hat. Darauf zu sehen sind abstrakte Gesichter in verschiedenen Farben. Turan Yilgit, gelernter Einzelhandelskaufmann, weiß, dass es auf manche Menschen ungewöhnlich wirkt, dass er sowohl für sein Geschäft als auch für die Kunst Talent hat. „Ja klar, denken die Leute ,Du verkaufst Döner und du malst, das passt doch nicht.’ Aber wie man sieht, passt es doch.“