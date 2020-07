Wirtschaft : Dr. Oetker plant 47 Meter hohes Hochregallager in Wengerohr

Wittlich (cmo) Wittlichs größter Arbeitgeber, der Lebensmittelproduzent Dr. Oetker, investiert stetig in seinen deutschlandweit größten Standort im Industriegebiet Wengerohr, der kontinuierlich ausgebaut wird.

Aktuell laufen die Bauarbeiten für neue Produktionshallen. Daneben plant das Unternehmen den Bau eines neuen Kühllagers mit einer Gebäudehöhe von 47 Metern. Dieses Hochregallager soll alle bestehenden Oetker-Bauten und alle Bauten in der Umgebung in den Schatten stellen.

