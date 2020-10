Sport : Junge Sportler trainieren mit viel Freude beim Turncamp

Kröv (red) Zahlreiche Kinder aus der Turnabteilung des Turnvereins Kröv hatten sich zum achten Turncamp „Geräteturnen“ angemeldet. Das Motto des Turncamps lautete: Viel Spaß und Freude in den Ferien, ab in die Turnhalle, wir haben Turnzeit.

Getreu dem Motto, hatten die 20 Teilnehmer im Alter von sieben bis 17 Jahren viel Spaß an der Bewegung. In drei Gruppen wurde je nach Alter an den individuellen Trainingszielen gearbeitet. Der Turnverein Kröv mit seinen Trainern Constanze Moseler, Margarete und Hugo Schlink freute sich den Turnerinnen in den Herbstferien, trotz Einschränkungen durch die Pandemie, eine sportliche Freizeit anbieten zu können. Zum Abschluss gab es für alle Teilnehmer ein Turncamp T-Shirt. Foto: Hugo Schlink