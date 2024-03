Daten werden beraten Wittlich wählt wieder: Termin für Bürgermeisterwahl vorgeschlagen

Wittlich · Wer hat an der Uhr gedreht? Im Juni diesen Jahres stehen fristgerecht die Kommunalwahlen an, dann wird auch in Wittlich wieder ein Stadtrat gewählt. Einige Monate später steht in der Kreisstadt wohl schon wieder eine Wahl an.

05.03.2024 , 07:55 Uhr

Chef oder Chefin gesucht: In Wittlich werden derzeit die Termine für die nächste Bürgermeisterwahl beraten und vorgeschlagen. Foto: Wittlich