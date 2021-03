Wittlich : Turnverein Wittlich lädt zu Wanderungen ein – wenn Corona es erlaubt

Wittlich Wandern hat in den letzten Jahren und erst recht in der Pandemie einen positiven Wandel erlebt. Bewegung an der frischen Luft stärkt das Immunsystem, macht den Kopf frei und wirkt sich positiv auf das Gesamtbefinden aus.

Der Wittlicher Turnverein wird, sobald die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, geführte Wanderungen in der Heimat anbieten.

Wanderführerin Martina Schmitt hat 5-Kilometer-Wanderungen für Einsteiger, Familien oder Senioren im Programm – ebenso wie mittelschwere Wanderungen von 10 Kilometern und mehr. Die Wanderungen führen durch Wälder, Weinberge oder durch Flusstäler– die Heimatregion hat sehr viel zu bieten, das es zu entdecken gilt.

Die Wanderungen werden kostenfrei für alle WTV-Mitglieder angeboten. Nichtmitglieder zahlen eine Startgebühr von 3 Euro. Mitzubringen ist neben wetterfester Kleidung und festem Schuhwerk nur der gefüllte Rucksack für die Pause unterwegs.