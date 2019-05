Kommunales : Am Freitag: TV-Forum in Maring-Noviand

Am Freitag: TV-Forum in Maring-Noviand

Maring-Noviand Welche Pläne und Antworten haben die Bürgermeisterkandidaten in Maring-Noviand? Heute, Freitag, 17. Mai, werden sie beim TV-Forum um 19.30 Uhr in der Schulsporthalle Rede und Antwort stehen.

Der derzeitige Amtsinhaber, Hans-Josef Edringer, tritt bei der Kommunalwahl am 26. Mai nicht mehr für das Amt des Ortsbürgermeisters an. Die drei Kandidaten Klaus Becker, Guido Licht und Rainer Weinand, die seine Nachfolge antreten wollen, werden in einer ersten Runde unter anderem über Themen wie Infrastruktur, Neubaugebiete, Straßenausbaubeiträge, das geplante Gewerbegebiet an der Ortsgrenze und Wirtschaft diskutieren.