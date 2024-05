Sie haben die Wahl! Drei Kandidaten, ein Ziel: TV-Forum zur Bürgermeisterwahl am Mittwoch

PRODUKTION - 23.08.2021, Niedersachsen, Hannover: Ein Mann wirft seinen Stimmzettel für die Bundestagswahl in eine Urne im Neuen Rathaus. In vielen niedersächsischen Kommunen öffnen haben seit kurzem die Briefwahlstellen geöffnet, in denen Wahlberechtigte ihre Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl und Kommunalwahlen abholen können. Die Stimmzettel können auch vor Ort direkt angekreuzt und die Urnen eingeworfen werden. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: dpa/Julian Stratenschulte