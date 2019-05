Kommunalpolitik : TV-Forum zur Bürgermeisterwahl in Maring-Noviand

Maring-Noviand Drei Kandidaten wollen Ortsbürgermeister werden. Ein zentrales Wahlkampfthema ist dabei das geplante Gewerbegebiet.

Wie könnte die Zukunft von Maring-Noviand aussehen. Was kann man dafür tun? Diese und weitere Fragen werden die drei Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters beim TV-Forum am Freitag, 17. Mai, um 19.30 Uhr in der Schulsporthalle in Maring-Noviand beantworten. TV-Redakteur Hans-Peter Linz wird die Veranstaltung moderieren an der die drei Kandidaten Rainer Weinand, Klaus Becker und Guido Licht teilnehmen werden. In der Nähe von Maring-Noviand könnte ein 75 Hektar großes Gewerbegebiet entstehen. Die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues hatte im vergangenen Jahr prüfen lassen, an welchen Stellen im Gebiet der Verbandsgemeinde nach der dafür erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfung ein größeres Gewerbegebiet möglich ist. Das Areal bei Maring ist demnach die einzige verbleibende größere Fläche, auf der ein größerer Gewerbepark möglich ist, so wie es das Land fordert, das eine kleinteilige Zersplitterung vermeiden will, um Infrastruktur und Umwelt zu schonen.