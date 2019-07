Verkehr : TV-Leser ärgern sich über Stau im Vitelliuspark

Verkehrsbehinderungen im Vitelliuspark in Wittlich sind an der Tagesordnung. Volksfreund-Leser haben Verbesserungsvorschläge. Foto: Christian Moeris

Wittlich Immer häufiger staut sich der Verkehr im Vitelliuspark. In den sozialen Netzwerken wird nun heftig darüber diskutiert.

Ein Leserin warf ein, dass die gesamte Verkehrsführung „ein schlechter Witz“ sei, machte aber auch einen Verbesserungsvorschlag. Sie wies darauf hin, dass jeder Laden seinen eigenen Parkplatz habe. Sinnvoller sei es gewesen, einen Gemeinschaftsparkplatz anzulegen, von dem man aus die Geschäfte erreichen können. Ein weiterer Leser warf der Stadt vor, das Gebiet schlecht geplant zu haben. Die Relation Straßenausbau in Bezug auf Menge der verkauften Grundstücke stimme nicht. Ein Thema war auch die Verbindungsstraße an der Lieser zwischen L 141 und Römerstraße, die nur in eine Richtung befahrbar ist. Sie könnte den Verkehr entlasten, wenn sie in beide Richtungen befahrbar wäre. „Wo es möglich ist, müsste eine Schnellabbiegespur und eine für den Durchgangsverkehr her,“ schreibt ein weiterer Kommentator. Kritik gab es auch an der Größe der Kreisel. Diese seien in Deutschland viel zu klein, meinten mehrere Kommentatoren. Aber auch Selbstkritik der Autofahrer war zu lesen: „Beim Rausfahren aus dem Kreisel blinken würde helfen.“