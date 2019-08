Stadtplanung : TV-Leser kritisieren Pläne für Schlossplatz

Wittlich In den sozialen Netzwerken gibt es nach dem TV-Artikel viele und heftige Reaktionen auf den geplanten Balkon.

Soll die Treppe nun bleiben oder ist ein Balkon die bessere Idee? Die Stadt Wittlich plant, die undichte Treppe am Schlossplatz in der Kernstadt abzureißen (der TV berichtete). Hierfür möchte der Bau- und Verkehrsausschuss mit dem beauftragten Büro BGH Plan das kaum genutzte und dazu marode Bauwerk durch einen Balkon mit Unterbau aus Corten-Stahl ersetzen. Der geplante Balkon sei den Projektleitern zufolge „ein architektonisches Zitat“ in Erinnerung an die Burg Ottenstein, die sich ehemals an selbiger Stelle befunden hat.