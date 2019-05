Große Resonanz auf Selbstversuch : TV-Leser reagieren auf Einkaufserlebnis in Wittlicher Innenstadt

Wittlich bietet eine schöne Innenstadt und viele Cafés. Foto: TV/Patricia Prechtel

Wittlich TV-Volontärin Patricia Prechtel wollte in der Wittlicher Innenstadt shoppen und fand heraus, dass das Angebot für jüngere Menschen relativ überschaubar ist. Viele Volksfreund-Leser haben darauf in den sozialen Netzwerken reagiert.

Der Selbsttest von TV-Volontärin Patricia Prechtel zum Einkaufen in der Wittlicher Innenstadt („Wie modisch ist die Innenstadt?“, TV vom 15. Mai) schlägt im Internet hohe Wellen. Viele Leser des TV-Online-Auftritts volksfreund.de kommentierten den Artikel in den sozialen Netzwerken oder wendeten sich per Mail an den TV. Viele stimmten den Erfahrungen der TV-Volontärin zu, aber es gab auch andere Stimmen.

Worum ging es? Patricia Prechtel wollte sich als junge Frau von Kopf bis Fuß modisch aktuell einkleiden und besuchte mehrere Geschäfte in der Wittlicher Innenstadt. Parkplätze und Cafés fand sie in ausreichender Zahl. Aber das Angebot an Kleidung hatte ihre Erwartungen nicht ganz erfüllt.

Zwar gebe es kleinere und größere Geschäfte für jüngere und ältere Damen. Das Angebot, das sie an diesem Tag vorfand, war aber eher – für jüngere Frauen – im hochpreisigen Sektor oder aber mehr für ältere Frauen. Für ihr Budget war das Angebot demnach aus ihrer subjektiven Sicht zu beschränkt. Außerdem sei das Angebot für Männer erweiterungsfähig. Sehr gute Noten gab es hingegen für die Freundlichkeit des Personals in den einzelnen Boutiquen.

Nach Auskunft der Wittlicher Stadtverwaltung gibt es in der Wittlicher Innenstadt insgesamt 16 Geschäfte, die Kleidung anbieten. Sie verteilen sich auf die Burgstraße, Neustraße, Trierer Straße, Karrstraße, Schloßstraße und Feldstraße.

Mehr als 50 TV-Leser kommentierten den Facebook-Post der Redaktion: „Dass man in Wittlich gute Klamotten kaufen konnte, ist lange her“, „Lacher des Tages!“, „Tja, ich kaufe im Bungert, Pech für die Innenstadt“, „Die Fußgängerzone war schon tot, als es noch kein Internet gab“ sind nur einige der Kommentare. Eine Leserin findet eine plausible Erklärung: „Wenn nicht alle Pfennigsfuchser wären und die lokalen Geschäfte unterstützen könnten, würden man mehr Geschäfte in der Stadt haben. Aber die meisten Leute haben die Mentalität, dass man es eh woanders billiger bekommt und unterstützen lieber den Großhandel anstatt die Familien, die in der Innenstadt ein Geschäft haben. Bis alles weg ist und dann wird gejammert.“