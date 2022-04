TV-Projekt : Lucky zu Besuch in der Kindertagesstätte „Dorfkrümel“

Lötzbeuren (red) Ganz überraschenden Besuch haben die Vorschulkinder der Lötzbeurener Kinder­tagesstätte bekommen: Lucky, die Leseratte des Trierischen Volksfreunds, brachte 14 Tage lang jeden Morgen für jedes Vorschulkind eine Zeitung.

Da stellten sich viele Fragen: Wer ist Lucky? Wo kommt er her? Was macht er? Warum bringt er uns die Zeitung? Was ist eigentlich eine Zeitung? Fragen über Fragen – in einem dreiwöchigen Projekt sind Erzieherinnen und Vorschulkinder all diesen Fragen auf den Grund gegangen. Mit Neugier, Begeisterung und viel Fantasie wurden die täglichen Aufgaben und Herausforderungen bewältigt. Das Fazit von allen: „Luckys Aufenthalt in unserer Einrichtung war eine tolle, aufregende Zeit!“