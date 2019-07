TV-Serie : Hol schon mal den Wagen

TV-Serie „Glücksorte an der Mosel“ – Heute: das Zylinderhaus

Borgward-Isabella – schon der Name ist Verheißung. Das tönt nach sportlicher Eleganz, mondän, allererstem Wohlstand und dem ganz großen Auftritt. „Will ich haben!“, seufzt das Herz von Liebhabern alter Schätzchen. Der Hingucker hat sich in den späten Fünfzigerjahren eine riesige Fan-Gemeinde aufgebaut, die bis heute noch existiert. Und im Zylinderhaus in Bernkastel-Kues glitzert die historische Begehrlichkeit mit mehr als 100 anderen Old- und Youngtimern um die Wette.