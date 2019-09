Heimat : Gut gelaufen im verwunschenen Tal

TV-Serie „Glücksorte an der Mosel“ – Heute: Der Graf-Georg-Johannes-Weg in Veldenz

Es waren einmal die Grafen von Veldenz. Mehr als 100 Dörfer und Städte zählten zu ihrem Reich, das sich vom Hunsrück bis in die Vogesen erstreckte. Ihr Schloss gehörte zu den größten Anlagen zwischen Koblenz und Trier, und mit dem Veldenzer Taler gab es sogar eine eigene Währung. Eines Tages, genauer gesagt 1562, nahm sich ein Spross des Grafengeschlechts die Tochter von König Gustav I. von Schweden zur Frau. Die Vermählung mit der Prinzessin machte ihn so bekannt, dass die Nachwelt einen Rundwanderweg nach ihm benannte. Aber was für einen. Mit gutem Grund hat der Deutsche Wanderverband den Graf-Georg-Johannes-Weg mit dem Spitzenwert von 80 Erlebnispunkten ausgezeichnet. Wer ihn beschreitet, begibt sich nicht nur auf Tuchfühlung mit der ellenlangen Geschichte der einstigen Grafschaft. Der 14 Kilometer lange Pfad führt auch in Ecken, die optisch beflügeln. Da ist zum Beispiel der Aussichtspunkt Rittersturz, ein Felsvorsprung, gekennzeichnet mit einem Kreuz, wo sich der Sage nach der Teufel mit einem Ritter hinabgestürzt haben soll. Da ist die „Heidenmauer“, ein Steinwall, von den Kelten um 400 vor Christus errichtet. Und dann ist da noch die Josephinenhöhe, benannt nach der ersten Frau Napoleons, wo sogar ein Weinschrank zur Selbstbedienung steht.