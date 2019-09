Heimat : TV-Serie Glücksorte: Der Wasserfall in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues TV-Serie „Glücksorte an der Mosel“ – Heute: der Wasserfall in Bernkastel-Kues.

Und ein paar Schritte davon entfernt, weist ein Schild zum Wasserfall, zu dem es bergab durch den Wald geht. Natürlich sind es nicht die Niagarafälle, aber im Gegensatz zu diesen ist der Wasserfall von Bernkastel-Kues auch so gut wie unberührt. Schon von Weitem hört man das Rauschen. Doch dann steht man plötzlich staunend auf dem Grund dieser wildromantischen Schlucht und fragt sich, wie die Natur so etwas Wundervolles bloß hinbekommen hat: Aus vier Metern Höhe stürzt sich der Tiefenbach eine Felswand herab und fließt weiter durch einen Wald voller Farne. Der Wasserfall ist ein echter Hingucker, nein, ein Kleinod, das übrigens noch nicht an dieser Stelle endet. Einige Hundert Meter weiter bildet der quirlige Bach einen weiteren kaskadenartigen Wasserfall. Was ist das doch schön hier!