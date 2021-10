TV-Serie : Ein Braumeisterschnitzel zur Beat-Musik

Inhaber David Kündgen (links) und Küchenchef Michael Langenbach arbeiten gemeinsam für den Erfolg der Bescheider Mühle. Foto: TV/Martin Recktenwald

Bescheid In der Bescheider Mühle im Dhrontal verbinden sich Tradition und Moderne zu einer runden Mischung – und das nicht nur kulinarisch.

Das Mühlrad dreht sich weiter im Tal der Kleinen Drohn nahe der Landesstraße 148. Die Zeit der Holzverarbeitung gehört zwar ebenso wie später jene der Bäckerei längst der Vergangenheit an, dafür machen heute leckeres Essen und idyllische Atmosphäre einen Besuch lohnenswert. Seit 2017 betreibt David Kündgen sein Restaurant Bescheider Mühle an diesem traditionsreichen Ort.

Geschichtliches und Modernes begegnen sich hier in einträchtiger Weise. Das fängt bei der Inneneinrichtung an. Holzbalken in Wänden und Decken erinnern daran, wie in früheren Jahrhunderten in dem Tal gebaut wurde. Immerhin wird eine Mühle in Bescheid bereits in einer Urkunde aus dem Jahr 1050 erwähnt. Auch heute lässt sich hinter einer Glasscheibe noch ein Mühlrad bei seinem gemächlichen Dreh beobachten. Doch die Historie drängt sich im Restaurant nicht mit Schwere auf, sie wird vielmehr durch helle Wände, moderne Stein-Architektur und eine breite Fensterfront aufgelockert. Draußen lädt an den wärmeren Tagen des Jahres eine große Terrasse zum Verweilen ein.

Extra Adresse und Öffnungszeiten Die Bescheider Mühle hat die Adresse Mühle 1, sie liegt nordöstlich von Bescheid, ein Stück abseits der L 148. E-Mail: info@bescheidermuehle.de Telefon: (0 65 09) 2 24 98 12 Küchenzeiten: Montag und Dienstag: Ruhetag Mittwoch - Freitag: 17 – 21 Uhr Samstag, Sonn- und Feiertage: 12 – 21 Uhr

Im späten Herbst ist das naturgemäß keine Alternative mehr. Aber drinnen ist auch an diesem Mittwoch volles Haus. Viele Gäste sind nicht zuletzt wegen der Livemusik hier: An diesem Abend lässt die Band „Survivor“ im Veranstaltungssaal die Beat-Ära aufleben. Die Idee, mit solchen Aktionen verstärkt auch unter der Woche Leute ins Restaurant zu locken, war für die Bescheider Mühle ein Glücksgriff. „Wir konnten damit im letzten Jahr trotz Corona unseren Umsatz steigern“, freut sich Kündgen. Neben der Livemusik mittwochs werden donnerstags Tanz-Nachmittage und freitags Quiz-Runden angeboten.

Für manche ist die Mühle so zu einer Art zweitem Wohnzimmer geworden. So sehen es jedenfalls Christoph Olk und Mathias Münster. Die Freunde aus Morbach beziehungsweise Büdlich treffen sich mittlerweile praktisch jeden Mittwoch, um auf den bequemen Sesseln in der Lounge Platz zu nehmen. Angefangen hat das im Juni 2020 kurz nach dem Start der Livemusik-Abende. „Zunächst konnte ich das gar nicht glauben, dass nach dem Lockdown wieder so etwas stattfindet und auch noch bei uns in der Nachbarschaft“, erinnert sich Olk. Die Musik lockte sie damals an, regelmäßig wiedergekommen sind sie auch wegen „gutem Essen und sehr netter Bedienung“.

Im Nachbarraum möchte auch ein Paar aus Saarbrücken an diesem letzten Abend ihres Wander-Kurzurlaubs noch das Essen testen. Hunsrück-Hochwald stand als Reiseziel vorab fest und da fiel ihre Wahl für ein Quartier auf das Ferienhaus der Bescheider Mühle. „Wanderer haben wir häufig als Gäste – auch viele, die auf dem Jakobsweg hier Station machen“, erzählt Kündgen. Nach einem langen Tagesmarsch bietet ein Blick in die Speisekarte sicher noch einmal einen zusätzlichen Reiz. Aber auch ohne Wander-Vorlauf lohnt dies. „Klassisch-deutsche Gerichte mit einem besonderen Dreh“, so beschreibt Küchenchef Michael Langenbach das Angebot. Das heißt beispielsweise: Schnitzelgerichte mit verschiedenen Panaden von Chili bis Röstzwiebel und hausgemachten Soßen. Flieten, Steaks, Fisch, Flammkuchen und Salate ergänzen die Auswahl. Zusätzlich gibt es saisonale Angebote wie Wild. Und darf es zum Dessert vielleicht noch eine frische Waffel sein?

David Kündgen hat sich mit dem Restaurant seinen Traum erfüllt, nachdem er bereits vorher lange Jahre in der Gastronomie beschäftigt war. „Ich wollte was Eigenes machen. Der Name Bescheider Mühle war schon bekannt und so habe ich die Herausforderung angenommen“, sagt er. Nach mehreren Jahren gastronomischer Sendepause am Standort war es aber trotzdem nicht so einfach, diesen mit einem neuen Betrieb wieder ins Bewusstsein der Gäste zu bringen. Dann kam auch noch Corona, was erneute Kraftanstrengungen nach sich zog. Dass es dennoch erfolgreich läuft, dazu haben nach Meinung des Chefs die positive Mundpropaganda der Gäste und das gute Miteinander im Team des Restaurants entscheidend beigetragen. Zu diesem Team gehören fix sechs Kräfte im Service und vier in der Küche.

Vor dem Restaurant empfangen idyllische Teiche die Besucher. Foto: TV/Martin Recktenwald