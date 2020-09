TV-Serie Landmarken der Region : Mächtiger Quarzitfelsen hoch über der Dhron

Extra

Sage In der Chronik erwähnt ist eine „seit Generationen“ erzählte Harpelstein-Sage, von der auch in anderen Aufzeichnungen die Rede ist. Der Sage nach stand einst eine mächtige Burg auf dem Harpelstein, der in seinem Innern geheimnisvolle Gänge bergen soll – und einen „sagenhaften Schatz“.

Er soll bewacht sein von Hunden mit leuchtenden Augen. Der Schatz soll noch immer gehoben werden können, wobei aber – was auch immer geschehen sollte – kein Wort gesprochen werden darf.

Wandern Von Horath aus führen zwei Wege zum sich oberhalb des Dhrontals emporreckenden Harpelstein und von dort nach Papiermühle, einem Ortsteil von Neumagen-Dhron. Die längere Route führt durch die Harpelsteinstraße vorbei am Guckelstein, einem weiteren eindrucksvollen Felsen, unterhalb des Naturdenkmals vorbei.

Eine kürzere Route zweigt oberhalb der Harpelsteinstraße an der Waldgrenze nach links ab. Von dort aus sind es nur knapp zwei Kilometer zum Aussichtspunkt Harpelstein. Eine weitere empfehlenswerte Wanderstrecke rings um Horath ist der Wegekreuzwanderweg, angelegt vom örtlichen Bürgerverein. Außerdem führt die 14,3 Kilometer lange Dhrontal-Wackentour, Traumschleife des Premiumfernwanderwegs Saar-Hunsrück-Steig, in die Nähe des Harpelsteins.