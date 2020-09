TV-Serie : Jüdischer Friedhof in Lösnich: Letzte Ruhe unter Pappeln

Jüdischer Friedhof in Lösnich: Letzte Ruhe unter Pappeln

Lösnich In unserer TV-Reihe über jüdische Friedhöfe geht es diesmal um Lösnich. Dort stehen 14 Grabsteine. Und alle tragen den Namen Schömann oder Kaufmann.

14 Grabsteine stehen auf dem hinteren Teil der 250 Quadratmeter großen Ruhestätte. Auffällig ist, dass alle hier beerdigten Personen entweder Schömann oder Kaufmann heißen. Diese Namen kommen im Ort auch häufig bei der katholischen Bevölkerung vor. Die Ursache für die vielen Schömanns und Kaufmanns liegt in einer Anordnung Napoleons aus dem Jahr 1808, in der gesagt wurde, „dass alle Untertanen unseres Reiches, welche sich zum hebräischen Kultus bekennen, deutsche Familiennamen annehmen müssen“, wie Werner Gessinger erklärt.

Zu Nachfahren der jüdischen Familien aus dem Ort gibt es immer noch Kontakt. Even Kaufmann, ein Ururenkel der Familie Kaufmann, war hier am Grab seiner Vorfahren. Er spielte als erster jüdischer Spieler nach dem Zweiten Weltkrieg für die deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. 2012 war er mit der deutschen Mannschaft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft, die in Schweden und Finnland stattfand.