TV-Serie : Man muss einem alten Haus vertrauen

Im Hof haben Constanze Küsel und Daniel Thull den Beton über den ursprünglichen Steinen abgeklopft und sich einen neuen Terrassenbereich geschaffen. Foto: Christina Bents

Hetzerath In der Region gibt es sehr viele liebevoll restaurierte Häuser, die eine lange, bewegte Geschichte haben. Ihre Besitzer haben sie mit viel Fingerspitzengefühl renoviert. In der Serie „Verliebt in alte Steine“ stellen wir einige Häuser und ihre Bewohner vor. Den Anfang macht das „Meyer“ Haus in Hetzerath.

Imposant wirkt die alte Scheune des „Meyer Hauses“ in der Kirchstraße in Hetzerath. Mit einem Satteldach, aus Sandstein gebaut, mit kleinen Rundbogenverzierungen und zwei Toren. Der Besucher ahnt, dass es sich hier um einen besonderen Bau handeln muss. Tatsächlich waren Haus und Scheune eine Pferdewechselstation der Post, deren Route durch Hetzerath führte. Das erklärt auch Größe und Architektur. Um die Jahrhundertwende kam das Anwesen in den Besitz der Familie Meyer und hat so den Namen „Meyer Haus“ bekommen.

Durch die Scheune sind auch Constanze Küsel und Daniel Thull auf das Gebäude aufmerksam geworden. Sie erzählen: „Ein Bekannter hatte uns gebeten, die Scheune mit ihm anzusehen. Als wir da waren, hat uns die ehemalige Besitzerin auch das Haus gezeigt.“

Extra TV-Serie „Verliebt in alte Steine“ Alte Gemäuer erzählen häufig Geschichten von ihren Besitzern, wie sie gelebt und gearbeitet haben, aber auch von der Historie eines Ortes und unserer Region. In der Serie „Verliebt in alte Steine“ stellt der TV einige besondere Gebäude vor, die liebevoll restauriert wurden, und von denen manche unter Denkmalschutz stehen. Viele wurden auch mit Mitteln der Dorferneuerung gefördert, über die man sich bei der jeweiligen Kreisverwaltung informieren kann.

Sofort haben die beiden Kunsthistoriker gesehen, dass hier viel Potenzial ist. „Die Räume waren wenig überformt, es gibt hohe Decken, große Fenster und die Türen waren noch im Original- Zustand. Erst einmal haben sie sich aber einige Monate genommen, darüber nachzudenken, ob sie das Haus kaufen möchten, „denn mit der Größe des Anwesens muss man schon umgehen können“, sagen sie. Zudem hatte das Paar Bedenken, aus der Stadt wegzuziehen. Zuvor hatten sie in Trier gelebt.

Foto: Christina Bents

Doch die pfleglich behandelte Substanz des Hauses und die Würde, die es ausstrahlt, trugen dazu bei, dass sie sich für das Anwesen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts entschieden. Bereut haben sie es bisher nicht. „An die Größe gewöhnt man sich schnell“, sagt Daniel Thull lachend und seine Lebensgefährtin ergänzt: „Das Haus hatte viele Überraschungen für uns, und die meisten waren positiv“.

Es kamen beispielsweise unter vielen Schichten Tapete und Farbe sehr schöne Schablonenmalereien zum Vorschein. Constanze Küsel hat davon die Formen aufgenommen und sie entweder behutsam ergänzt oder als Reminiszenz an das Haus auf einer Wand als Blickfang aufgetragen.

Erhalten ist auch noch die Schwarzküche, Teile der Wandschränke, und der Räucherkammer sowie Fußböden und ein Erker, der als Toilette genutzt wurde. Alte Eichenböden und Schmuckformen, die sich im gesamten Haus wiederfinden, zeigen, dass hier Menschen gelebt haben müssen, die viel in das aufwendige Dekor und hochwertiges Baumaterial investiert haben.

Sie hatten zudem einen eigenen Stil, der sich durchs Haus zieht. Daniel Thull meint: „Man muss so einem Haus auch vertrauen. Wir waren mit verschiedenen Gewerken hier, es war trocken und von der Substanz her gut und dann haben wir uns daran gewagt.“

Bei dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, hat das Paar vieles selbst gemacht. Böden, Decken und Wände haben sie bearbeitet. Im Hof haben sie den Beton herausgeklopft, um die original Steinbefestigung wieder sichtbar zu machen. Das Haus hatte keine Heizung, als sie es gekauft haben und sie haben sich für eine Wandheizung entschieden, die angenehme Wärme ausstrahlt und im Raum nicht störend wirkt, weil man sie unter dem Lehmputz nicht sieht. Die Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz empfand das Paar als sehr gut, denn sie wollten gerne mit Naturmaterialien wie Kalk und Lehm arbeiten. „Da gab es keine Reibungspunkte“, fassen sie zufrieden zusammen.

In der Scheune hatten früher die Pferde Platz. Foto: Christina Bents